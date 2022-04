Oproep: wat doe jij dit paasweekend?

Hockey­sters Den Bosch weer naar finale Euro Hockey League

De hockeysters van Den Bosch hebben net als vorig jaar de finale van de Euro Hockey League bereikt. De ploeg van coach Marieke Dijkstra versloeg de Belgische kampioen Gantoise uit Gent in het Wagener-stadion in Amstelveen met 2-0. De finale van de EHL is op tweede paasdag.

15:23