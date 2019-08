Opnieuw erop of eronder voor pont Sluiskil

Verdwijnt de Goese tv-toren in de golven?

15:32 GOES - De 137 meter hoge televisietoren van Goes steekt nauwelijks nog boven het water uit. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het markante bouwwerk in de golven verdwijnt. Op de voorgrond is nog net de staart van vermoedelijk een verdwaalde walvis zichtbaar.