Op 30 liter zonnebloemolie tuft Hardenberger met antieke trekker en pipowagen 450 km van camping naar camping

Op vakantie krijgt Eg Geerligs uit de Hardenbergse buurtschap Hoogenweg altijd veel bekijks. Voorbijgangers steken de duim op als hij passeert. En dat is niet alleen vanwege zijn imposante walrussnor, maar vooral dankzij de bijzondere combinatie waarmee de 67-jarige Geerligs door het land trekt. Zijn nachtverblijf is een oude pipowagen, niet getrokken door het legendarische ezeltje Nononono maar een luidruchtig puffende Lanz Bulldog.

,,Die Lanz-trekker komt uit voormalig Oost-Duitsland’’, vertelt Geerligs enthousiast. ,,Toen de Berlijnse Muur was gevallen reed in 1990 een groep Brabantse liefhebbers met een dieplader daarheen, op zoek naar antieke landbouwvoertuigen. Ineens zagen ze een boer het land ploegen met deze trekker, die hem na wat handelen wel wilde verkopen. Een paar jaar later kon ik die Lanz overnemen, samen met een pipowagen. Daar heb ik veel mee rondgetrokken tijdens vakanties, maar uiteindelijk heb ik die wagen verkocht. Maar na een tijdje begon het toch te kriebelen, ik miste die pipowagen wel. Ik ben in mijn leven op vakantie geweest met een caravan, vouwwagen en camper, maar in zo'n pipowagen krijg je meteen het vakantiegevoel. Je onthaast meteen, vermijdt zoveel mogelijk de drukke snelle wegen.’’

Tekst loopt door onder foto

Volledig scherm Eg (afgeleid van Egbert) Geerligs zit op een stoeltje voor zijn tweede pipowagen. Deze is gebouwd door een Belgische meubelmaker op een onderstel van een uit 1920 daterende NASH-vrachtwagen met houten spaakwielen. © Wendy Wagenmakers

Hoe hard kan die Lanz Bulldog?

,,Zo'n 28 km per uur. Het is een tweetakt-diesel, die 1 op 14 à 15 rijdt. Van origine is het wel een milieuvervuiler hoor, als je optrekt ruik je de dieseldampen. Maar als ik rij ruikt het naar frituurlucht. Ik rijd namelijk op zonnebloemolie. Hier net over de grens in Duitsland koop je die voor 97 cent per literfles, in Nederland betaal je ongeveer 1,30 euro. Dat prijsverschil zit in de ónverzadigde vetzuren in de Nederlandse olie, die zijn duurder dan de verzadigde vetzuren in de Duitse olie. Maar voor de gezondheid van de dieselmotor maakt dat niks uit, haha.’’

Mag je in ons land wel zonnebloemolie gebruiken in plaats van diesel?

,,Nee, als je een controle van de douane krijgt kun je zo een boete van een paar honderd euro krijgen. Vreemd eigenlijk: de overheid wil van de vervuilende dieselmotoren af, maar 100 procent milieuvriendelijk rijden op zonnebloemolie of slaolie waarmee je geen roet uitstoot mag weer niet. Ik betaal wel btw over mijn olie, maar geen accijns en daar is de staat ook gek op.’’

Een collega van de Provinciale Zeeuwse Courant die deze week op vakantie was in Friesland tipte ons over jouw opvallende vakantieverblijf. Hoe lang duurt de reis nog?

,,Nou, ik ben vanmiddag net weer teruggekomen bij mijn boerderijtje. Ik heb zo'n 450 km gereden door Groningen en Friesland, bijvoorbeeld langs Lemmer, Hindeloopen en Stavoren, en ben via Vollenhove, Blokzijl en Zwolle weer terug naar Hardenberg gereden. Steeds via rustige weggetjes. Om te overnachten bel ik een dag vooraf naar campings of ze plek hebben. Veel campings melden nu dat ze vol zitten, maar als ik dan zeg dat ik met een antieke trekker en pipowagen rond trek hebben ze meestal nog wel ergens een plekje vrij.’’

Geerligs houdt van oldtimers, techniek en reizen Eg Geerligs is een liefhebber van oldtimers en techniek. Zo organiseert hij elk jaar oldtimer-trekkertoertochten, waar tot wel 65 trekkers aan meedoen. In zijn boerderijtje aan de Hoekweg verzamelt hij oude spullen, waar onder motoren. Zoals een in 1932 gebouwde 350cc motor van het Belgische merk FM, die hij een tijdje geleden in een schuur onder een centimeters dikke laag stof vond. In onderdelen, dus werk aan de winkel. Soms rijdt Geerligs ook op een gerestaureerde motor met zijspan van het Russische leger. Meestal pakt hij echter zijn 1800cc en 400 kilo zware Indian uit 2014, die hij kocht nadat hij 42 jaar lang op Harley Davidson-motoren rondreed. Geerligs is een van de oprichters van motorclub De Gasschoeve uit Collendoorn, die volgend jaar november het vijftigjarig bestaan hoopt te kunnen vieren. ,,Ach, het houdt me van de straat. Ik heb ruim 48 jaar voor het kunststofverwerkende bedrijf Wavin in Hardenberg gewerkt, eerst als monteur, daarna als hoofd technische dienst. Maar door een hernia liep ik op het laatst met een rollator door de fabriek, waardoor ik de vijftig jaar net niet vol kon maken. Ik ben toen gestopt, vond het mooi geweest. Gelukkig kan ik nu alles weer, ik zit weer op de motor en de trekker: gewoon genieten.’’ Volledig scherm Eg Geerligs heeft de Romavlag uitgestoken, uit liefde voor het rondtrekkend bestaan. © Eigen foto Eg Geerligs Hoewel hij geen zigeuner is maar een boerenzoon, steekt Geerligs op een camping soms de Roma-vlag uit. Zoals in het Friese stadje Workum. ,,Het blauw in de vlag staat voor de hemel, het groen voor de aarde, en in het midden het rode wiel. Kortom: de vlag staat voor het rondtrekkend bestaan.’’ Die liefde voor het reizen heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader stond medio jaren zeventig paginagroot in de krant met een verslag van zijn avontuurlijke reis naar Moskou en Leningrad (nu Sint Petersburg). Dat was destijds bijzonder, want dat was nog midden in de Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en het 'vrije westen’.