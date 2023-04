Ook zo’n stress voor de eindexamens? Mail ons je vraag en krijgt antwoord van een expert

Het is nog vroeg, want de examens beginnen pas op 11 mei. Maar een goede voorbereiding, is het halve werk. En nu het meivakantie is, is het wel fijn dat je nog wat vragen kan stellen.

Heb jij een vraag over je eindexamens, of de periode ervoor (of erna) en wil je die graag beantwoord hebben, mail ons dan of reageer onder dit artikel. Het mag over een vak gaan, of de examens in het algemeen. Je mag om tips vragen, of bijvoorbeeld ezelsbruggetjes.