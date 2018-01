Ook Walcheren krijgt mogelijk logeeradres verwarde mensen

Dat zei gedeputeerde Ben de Reu vrijdag in de provinciale commissie economie. De psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen in Terneuzen en Vlissingen werden twee jaar terug gesloten. Bij Emergis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, bestaat een wachtlijst. Daardoor zouden meer verwarde mensen op straat voor problemen zorgen. Volgens ZAAP, een actiegroep van Walcherse cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, is er sprake van excessen. Emergis-directeur Paul de Schipper zei in december nog in een interview met Een Vandaag dat te fors is bezuinigd op geestelijke gezondheidszorg. Volgens gedeputeerde De Reu gaat het de goede kant op. De pilot in Hulst loopt goed en de Intensive Home Treatment-teams van Emergis draaien na een moeilijke opstartfase ook naar behoren. Deze teams leveren thuis zorg aan mensen die in een crisis zitten.