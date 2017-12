Onderzoekers snijden potvis netjes op

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Naturalis begonnen vrijdag met het fileren van de 13,5 meter metende potvis, een werkje waarvoor aanvankelijk tot en met zondag uitgetrokken was. Zaterdag om 15.30 uur echter was het strand alweer helemaal opgeruimd. ,,Ze dachten wat meer moeite te hebben met de kop, maar die ging er vrij gemakkelijk af", vertelt Jur Janse. Veel opzienbarends kwamen de onderzoekers niet tegen. Het was leuk geweest als in de darmen een klomp ambergris was aangetroffen: die substantie is in de parfumindustrie letterlijk goud geld waar. Maar nee. Alleen een bijbal ter grootte van een wedstrijdpompoen, maar is normaal te zijn voor een potvis (een walvissoort).