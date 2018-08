OM moet geld van op A16 verongelukte imam Haselhoef op andere manier terughalen

Opspraak

Haselhoef werd na de aanslagen in New York in 2001 landelijke bekend als officieuze woordvoerder van de moslims in Nederland. Later raakte hij in opspraak toen bleek dat hij nooit een imamopleiding had gevolgd.



Haselhoef vroeg tussen 2006 en 2011 voor het gastouderbureau Family House 2,2 miljoen euro kinderopvangtoeslag aan. De rechtbank achtte in 2016 bewezen dat hij 1 miljoen daarvan had doorgesluisd naar eigen bankrekeningen en bedrijven.



Haselhoef kwam in juni om het leven door een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda.