OM eist zes jaar cel voor doodrijder A2

Anneke Bakker uit Kortgene: Ik werd ontslagen na intimidaties tv-bazen Hilversum

16:24 Ook in de Nederlandse omroepwereld zou sprake zijn van seksuele intimidaties. Voormalig TROS-omroepster Anneke Bakker (66) uit Kortgene is, geïnspireerd door de seksschandalen rond Hollywoodproducent Harvey Weinstein, uit de school geklapt over haar negatieve ervaringen met tv-bazen in ons land. Volgens Bakker raakte ze ooit haar baan kwijt, omdat ze niet op de intimiderende avances van een meerdere inging. ,,Ik werd de dupe van puur machtsmisbruik.''