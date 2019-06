Nu komt ze nooit meer op de koffie

Interview Hoor toch het zachte piepen van mijn gebed

20:00 VLISSINGEN - Bijna zondag. Dan moeten we het vandaag toch eens hebben over God. Nee, het gaat niet over die bebaarde man ergens hoog op een wolk. Die is passé, niet meer van deze tijd. Dominee Wim Jansen gaat een stap verder en geeft het woord aan de dieren.