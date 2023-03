Nu een brom, straks een bouwput? ‘Hadden we geweten van nieuwe kerncentrales dan waren we nooit naar Borssele verhuisd’

De Franckes zitten donderdagavond in het Doopsgezinde kerkje in Middelburg waar de stichting Borsele tot de Kern een bijeenkomst houdt. Centrale vraag: passen twee kerncentrales in het Zeeuwse landschap?

Bijkomende vraag is of de ‘meet up’ had gepast in een comfortabelere ruimte als de Zeeuwse Bibliotheek, want daar zou het debat eigenlijk plaatsvinden. Op de valreep trok de ZB zich vorige week terug, omdat de balans in de bijeenkomst zou doorslaan naar tegenstanders van kernenergie. Zei de ZB.

Frans Otte, lid van de actiegroep en PvdA-raadslid in Borsele, schoof zichzelf naar voren nadat één van de drie sprekers had afgezegd. De ZB ontkent dat Otte het breekpunt was. Borssele tot de Kern vermoedt van wel. Het is gissen naar de drijfveren van de ZB, die overigens wel excuses aan de nieuwe stichting heeft gemaakt.