NOS-nieuwslezeres Dionne Stax leidt politiek café op Contacta

Deze Zeeuwse achterna­men worden vaak verkeerd geschreven: ‘Soms ben je er wel eens klaar mee’

6 november VLISSINGEN - Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty’a. Zo heet de nieuwe aanwinst van de Turkse voetbalclub Galatasaray. Liefst twaalf namen heeft de 18-jarige Egyptenaar. Geheid dat zijn naam wel eens verkeerd wordt geschreven. Herkenbaar voor veel Zeeuwen. Want sommige Zeeuwse familienamen kun je op wel tien verschillende manieren spellen. Het zorgt voor gehussel met klinkers en medeklinkers op verjaardagskaarten of in sportuitslagen. Vraag maar aan Laurent van Nieuwenhuijze.