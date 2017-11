Nieuwbouw zonder gas wordt heel gewoon

VLISSINGEN - Aardgasvrij bouwen begint de norm te worden in Zeeland. Drie van de vier grootste gemeenten van Zeeland, te weten Middelburg, Vlissingen en Goes zien in hun plannen af van de aanleg van aardgasleidingen. De gemeenten Kapelle, Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland bouwen grote woningbouwprojecten aardgasvrij.

In de grootste gemeente van Zeeland, Terneuzen, wordt volgens een woordvoerder hier natuurlijk wel over gesproken, maar zijn er nog geen concrete plannen voor grote nieuwbouwprojecten zonder aardgas.

Enkele wijken van Vlissingen kennen al sinds de jaren tachtig collectieve stadsverwarming. Echt aardgasvrij is dit niet want de warmte komt van een met gasgestookte warmtekrachtstation. In de woningen zelf is echter geen gasaansluiting.

In de nieuwe aardgasvrije woningen worden huizen gebeurt veelal of volledig elektrisch of met aard- of luchtwarmtepomp aangevuld met elektriciteit. Door de woningen goed te isoleren en slimme ventilatie toe te passen is er ook veel minder energie nodig voor een aangename temperatuur in huis.

Honderden woningen

De gemeente Goes besloot eerder al in principe nieuwe woonwijken niet meer van gas te voorzien. Middelburg legt in Rittenburg nog wel gas aan, maar in het plan Essenvelt (300-400 woningen) niet meer. In Vlissingen worden in Claverveld (150 woningen) en een deel van het Scheldekwartier geen gasleidingen. Voor Souburg-Noord (330 woningen) was eerder al besloten geen aardgasleiding aan te leggen. Kapelle bouwt uitbreidingsplan Zuidhoek 3 (140 woningen) zonder gasleidingen en hetzelfde geldt voor het overgrote deel van woningbouwplan Poortambacht 11 (128 woningen) in Zierikzee. Het gaat in totaal om vele honderden woningen.

De gemeente Veere wil in het Singelgebied in Domburg zo'n 100 woningen 'all-electric' bouwen. In Grijpskerke wordt de tweede fase (13 woningen) van het energieneutrale wijk Nimmerdor uitgevoerd. Noord-Beveland heeft de wijk Natuurlijk Wissenkerke (54 woningen).

Ook in andere gemeenten zijn soort kleinschaliger gasvrije projecten, zoals 45 aardgasvrije woningen in de Janseniuslaan in Hulst.

Zeeland lijkt daarmee nu al te voldoen aan de afspraak in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte. Daarin staat: ,,Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden.''

Begin dit jaar sloten de gemeenten het Zeeuws Energieakkoord met een groot aantal partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Het streven is om in 2045 Zeeland van het gas te hebben. De grootste opgave is het geschikt maken van de bestaande woningen voor een toekomst zonder aardgas. Elke nieuwbouwwoning die nu nog wordt voorzien van gas zal binnen een kleine dertig jaar alsnog moeten worden omgebouwd.