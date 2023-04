Niemand hoeft zich te schamen om iets te kopen bij dit warenhuis in de Mall: ‘Zo’n winkel bestond nog niet’

De klerenhangers zijn gemaakt van plastic afval uit de oceaan, flessen kunnen worden nagevuld met handzeep of shampoo en klanten hebben bij aanschaf van een kledingstuk vijf jaar recht op gratis reparatie. Aan uitverkoop doen ze niet in Tomo, het eerste warenhuis ter wereld met een sociale en duurzame missie.

‘Onze missie is groter dan onszelf, we willen van circulariteit het nieuwe normaal maken’, meldt de site van de nieuwe winkelketen die eerder deze maand haar eerste vestiging opende in de Westfield Mall of The Netherlands. Tomo is ontleend aan het Engelse woord ‘tomorrow’. Het bedrijf wil met meerdere filialen in binnen- en buitenland uitgroeien tot het warenhuis van de toekomst.

,,Wereldwijd bestaan er op zich genoeg bedrijven die stijlvolle mode, beauty- en lifestyle producten aanbieden in combinatie met verantwoord ondernemen’’, zegt oprichter Marjan Haselhoff. ,,Offline zijn ze echter moeilijk te vinden. Het leek mij een mooi idee om al die concepten bij elkaar te brengen in één fysieke winkel in een inspirerende omgeving. Zo’n winkel bestaat nog niet."

Betere wereld

Marjan Haselhoff is een ervaren ondernemer die vijftien lang een eigen bedrijf had op het gebied van coaching en training. Ze gaf managementscursussen, lezingen en schreef boeken over leiderschap en zelfsturing. Ze nam een jaar rust, reisde onder meer naar India en beraadde zich op een nieuwe stap in haar leven waarmee ze een bijdrage kon leveren aan een betere wereld. Ze is altijd geïnteresseerd geweest in mode, maar heeft geen ervaring in de branche.

Volledig scherm Het warenhuis geeft tekst en uitleg over de producten die gebruikt zijn om Tomo op circulaire wijze in te richten. © Nico Schouten

,,Ik heb een dochter van vijftien jaar”, zegt ze. ,,Het is opvallend hoe makkelijk het voor deze generatie is om mode te kopen. Toen ik opgroeide had je Steps, maar verder bestonden er nauwelijks ketens met kleding voor een tienerbudget. Toen al mocht ik graag mijn eigen kleding maken. Niet dat ik veel nodig had, maar ik wilde mij wel onderscheiden met wat ik droeg. Nog steeds ben ik geen shopper. Twee keer per jaar ga ik naar de winkel: een keer om zomerkleding te kopen en een keer voor de wintercollectie.”

Duurzaam winkelen

Als het aan Marjan Haselhoff ligt, wordt verantwoord en duurzaam winkelen de toekomst. ,,De consument is er klaar voor om de stap te zetten, maar het verbaast mij dat er geen goed aanbod is’’ zegt ze. ,,Ik ben een buitenstaander en zie een gat in de markt. Als niemand anders daar in wil stappen, dan doe ik het maar.”

Mode, beauty en lifestyle zetten de toon in Tomo. In het duizend vierkante meter tellende warenhuis vindt de klant 100 hoogwaardige merken op het gebied van kleding en accessoires, klein meubilair, cadeauartikelen en schoonheidsproducten. Onder de merken bevinden zich een paar min of meer bekende namen, zoals Mud Jeans, het Amsterdamse spijkerbroekenmerk dat voor 40 procent gebruik maakt van hergebruikt denim. In de winkel staat een zogenoemde Drop & Loop machine waar klanten oude kleding kunnen inleveren in ruil voor spaarpunten.”

Quote We willen snel uitbreiden. Dan stijgt het aanbod en worden de prijzen lager Marjan Haselhoff, Tomo

Het merendeel van de merken is echter onbekend bij het grote publiek. Door ze in te bedden in het aanbod van het warenhuis krijgen ze de aandacht op een A-locatie om te groeien. Het was voor Haselhoff dan ook een bewuste keuze om met de eerste vestiging in de Westfield Mall of The Netherlands, hèt nieuwe shoppingwalhalla van Nederland.

,,Het was van meet af aan de bedoeling om ons te vestigen op een plek in een van de vier grote steden’’, zegt Haselhoff. ,,Hier zitten ook alle grote ketens. Het zou mooi zijn als de consumenten die daar naar toe gaan, ook een keer een kijkje bij ons komen nemen.”

Snel uitbreiden

Tomo richt zich op het midden- en hoge segment. De prijzen liggen gemiddeld hoger dan ketens als Zara, H&M en Mango. Een T-Shirt doet, afhankelijk van het merk, tussen de 40 en 400 euro. Een spijkerbroek begint bij 120 euro. ,,Dat zijn relatief hoge prijzen, maar dat komt mede omdat het aanbod nog niet groot genoeg is”, zegt Marjan Haselhoff. ,,Om die reden willen we zo snel mogelijk uitbreiden, dat wil zeggen nieuwe filialen openen en store-in-store formules ontwikkelen, ook in het buitenland. We moeten ervoor zorgen dat deze nieuwe manier van shoppen snel ingeburgerd geraakt. Dan stijgt ook het aanbod en worden de prijzen lager.”

Volledig scherm Sfeerbeeld van ‘warenhuis met een missie’, Tomo. © Nico Schouten

Tussen alle kleding - grofweg 70 procent vrouw en 30 procent man - vind je bij TOMO ook een bodyscrub op basis van koffiedrab die bij barista’s is ingezameld, zonnebrillen gemaakt van autobanden en XL plantenpotten van drankkartoon.

Niet alleen veel producten in de winkel hebben een tweede leven, ook voor het interieur is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled en circulair materiaal. Zo is voor de productie van de kledinghangers uitgebreid gevist in de plastic soep van oceanen en liggen er tegels gemaakt van eierschalen en vissenschubben.

Pakken voor zwervers

Opvallend is het modemerk Sheltersuit Label dat op de eerste verdieping een prominente presentatie heeft gekregen. Achter deze sociale onderneming steekt modeontwerper Bas Timmer uit Enschede. Hij trekt zich het lot aan van dak- en thuislozen en maakt speciaal voor deze doelgroep kledingstukken die een combinatie vormen van jas, slaapzak en plunjezak. Zijn sheltersuits maakt hij van stofrestanten die hij ophaalt bij de grote modehuizen.

Van Sheltersuit zijn bij Tomo opvallende shirts te koop. De prijzen zijn hoog, maar de winst gaat naar effectieve en prachtig ogende pakken die de achterliggende stichting weggeeft aan mensen die op straat leven. Het buitenpak dat op de paspop staat kan rechtstreeks naar de catwalks in Parijs, maar is bedoeld voor de clochard die beschutting zoekt onder de bruggen van de Seine.

Het winkelpersoneel heet hier ‘hosts'. In razend tempo zijn ze bijgespijkerd over de filosofieën die achter de merken steken. Nog niet alle bordjes zijn klaar waarop is te vinden waar de merken precies voor staan, maar met hulp van i-Pads en QR-codes zijn alle verhalen terug te vinden. Nalezen kan in de relaxhoek met een goed gemaakt kopje koffie. Want ook die mag niet ontbreken in het circulaire warenhuis van de toekomst.

