Nederland en Vlaanderen willen minder rompslomp rond projecten in de grensstreek

22:40 VLISSINGEN - Op sommige plaatsen in Zeeland is Kerstmis dit jaar wel erg vroeg begonnen. Steeds vaker grijpen mensen de wintertijd aan om de kerstboom van zolder te halen en ’s avonds bij hun verlichte boom weg te mijmeren. Zoals Denies de Roos uit Vlissingen, die net nog even naar Intratuin is geweest voor de finishing touch.