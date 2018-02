Nabestaanden

Mijn bezwaar heeft niets te maken met de vraag of de overheid zich met de kwestie moet bemoeien. De overheid bemoeit zich in Nederland nou eenmaal met bijna alles; dat we behoorlijk welvarend en gelukkig in dit landje samenwonen is daar het gevolg van. Wees blij. Wees blij ook dat de overheid zich juist in dit soort zaken mengt. Dan is het niet aan elke individuele arts of nabestaande om hier een richting in te kiezen. Laten we maar niet stilstaan bij de miljoenen die het kost om ons over de wet te informeren. Of bij het feit dat mensen die NEE invullen volgens mij ook onderaan op de wachtlijst moeten staan.