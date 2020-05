Naar de Efteling? Nog 29.000 wachtenden voor u

Foto's Dit zijn de Zeeuwse ‘lockdown­ba­by­'s’! (Waarschu­wing: torenhoog smeltgehal­te)

14:34 VLISSINGEN - Het is een bijzondere tijd, maar de geboorte van een baby is nog altijd veel bijzonderder. Je wil dan niets liever dan je kindje aan iedereen laten zien, maar dat is in deze periode lastig. Wij riepen kersverse ouders daarom op om een foto van hun zoon of dochter naar ons te sturen, zodat wij al die prachtige jongens en meisjes aan heel Zeeland kunnen showen. Dat hebben we geweten! De PZC presenteert: een aantal van de Zeeuwse ‘lockdownbaby’s van 2020!