Na Vlaanderen kleuren nu heel België, Zeeland en Zuid-Holland oranje op Europese kaart

coronacrisis LIVE | VS hoopt vaccin in herfst klaar te hebben, oefenduel PSV kort voor aftrap geschrapt vanwege coronage­val bij UNA

18:20 De Amerikaanse arts en expert in infectieziekten Anthony Fauci hoopt dat de Verenigde Staten in de herfst of winter een vaccin tegen het coronavirus hebben. Dat zei hij vrijdag tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden. ,,We zijn al ver gekomen. De eerste twee testfases zijn heel goed verlopen. We starten binnenkort met de derde fase”, aldus Fauci. ,,We hopen dat we in het najaar kunnen zeggen dat we een veilig en effectief vaccin hebben.” In dit blog lees je de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.