Na NAC en FC Dordrecht wil Salar Azimi nu de spelers van Hoek belonen

AARDENBURG - Ruim een jaar geleden beloofde de Aardenburgse hoteleigenaar Salar Azimi de spelers van NAC Breda een bonus van 110.000 euro, als de club zou promoveren naar de eredivisie. Dat lukte en dus moest de zakenman uit Aardenburg de portemonnee trekken. Dit seizoen beloofde hij de selectie van FC Dordrecht hetzelfde, maar kon hij het geld op zak houden omdat de ploeg in de play-offs werd uitgeschakeld door Sparta. Nu is het de beurt aan de selectie van Hoek, die Azimi zaterdag ook wil belonen als ze weten te promoveren naar de derde divisie.

Betaalt hij de amateurs van de Zeeuws-Vlaamse club dan ook 110.000 euro? Nee, zo ver wil Azimi niet gaan. ,,Ik heb ze verteld dat ze bij promotie een groot feest krijgen in ons hotel De Elderschans'', vertelt de eigenaar. ,,En dan bedoel ik ook écht een groot feest, met alles erop er eraan. Alles wat ze maar willen drinken, natuurlijk champagne, eten, een overnachting, ontbijt, lunch; noem het maar op. Dat regel ik voor de spelers en hun vriendinnen of vrouwen, de technische staf en nog wat mensen van Hoek. Het moet geweldig worden.''

Azimi is sinds dit seizoen als sponsor aan de ambitieuze amateurclub verbonden. Nadat Hoek in januari Daniel Akindayini had binnengehaald, kreeg de Engelse spits een kamer in het hotel van Azimi en zijn broer Sasan. Sinds een paar maanden geldt hetzelfde voor Titas Vitukynas, de uit Litouwen afkomstige middenvelder van Hoek. Akindayini raakte onlangs zwaar geblesseerd en keerde afgelopen weekend terug naar Engeland. Bij Hoek hopen ze dat hij zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen Ajax aanwezig kan zijn. Akindayini wordt dinsdag weer verwacht bij de arts in Knokke die hem onlangs opereerde.

Overname

Salar Azimi kwam de afgelopen jaren meerdere keren in het nieuws vanwege voetbalgerelateerde zaken. Vorig jaar betaalde hij dus 110.000 euro aan de selectie van NAC Breda, dit seizoen beloofde hij hetzelfde bedrag aan FC Dordrecht. De ploeg van Gérard de Nooijer promoveerde echter niet naar de eredivisie. Azimi gaf ook aan interesse te hebben in een overname van Roda JC en was met verschillende clubs in België bezig. FC Dordrecht hoefde hij dan niet te betalen; de club komt eind deze maand wel een paar dagen naar Aardenburg voor een trainingskamp en verblijft dan in De Elderschans.