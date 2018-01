Muzikanten Watersnoodorkest herbeleven ellende en hoop Ramp 1953

VIDEOZIERIKZEE - Dirigent Jaap Everwijn tikt af. De muziek in zaal De Harmonie sterft binnen luttele seconden uit. ,,Even richting de hoorns, want dat ging de vorige keer niet helemaal goed. Het hoeven voor mij geen solo's te zijn, als de toon er maar is. Laat maar horen! We gaan langzamerhand transponeren naar de omvang van de Nieuwe Kerk."

Het gelegenheidsorkest herneemt het muziekstuk, dat het publiek straks bij de herdenking van de watersnoodramp van 1953 de ellende van toen moet doen voelen. En dat lukt. Het eerste kippenvelmoment is daar, wanneer de diepe, zwarte klanken van de hoorns de ruimte even vullen. Everwijn is tevreden: ,,Nu hoor ik hoorngeluid. Als dat straks net zo goed gaat, is dat uitstekend. En dan komen er ook nog twee hoorns bij!"

Zaterdag was de derde keer dat de tachtig muzikanten van de diverse korpsen van Schouwen-Duiveland bij elkaar kwamen om te repeteren voor het speciale concert op 1 februari. Nog één oefensessie en de generale te gaan. Everwijns rechterhand in de organisatie van dit huzarenstuk, Jolanda den Boer, speel zelf alt-saxofoon. Water Music van Händel is één van haar favoriete stukken uit het gekozen repertoire. ,,Omdat het zo mooi de verzoening van de mensen met het water weergeeft. Ondanks alle ellende waar het ook voor heeft gezorgd."

Den Boer heeft de ramp zelf niet meegemaakt, maar de gebeurtenissen tekenen ook haar familiegeschiedenis. Everwijn woonde als 11-jarige buiten de gevarenzone in West-Zeeuws-Vlaanderen. Zo hebben de meeste muzikanten wel een persoonlijke voetnoot op die zwarte bladzijde. ,,En dat merk je", zegt Everwijn. ,,Ze spelen de muziek niet alleen, ze voelen ook wát ze spelen." Den Boer: ,,Ik ervaar dat ook bij mij zelf. De intentie zit op de één of andere manier dieper. Wanneer je in het gelegenheidsorkest van de Brouwse dag speelt, zit je vlak van te voren nog wel eens te praten. Dat zal ik hier nooit doen. Niemand niet." Everwijn knikt. ,,Dat is heel anders. De Brouwse Dag is feest; dit is herdenken en hoop."