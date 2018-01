Motorrijtuigenbelasting gaat omhoog, Zeeland haalt 20 miljoen binnen

MIDDELBURG - De motorrijtuigenbelasting in Zeeland gaat omhoog. Dat heeft het dagelijks provinciebestuur donderdag toegezegd aan de elf andere provincies in het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De verhoging van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting - met waarschijnlijk ongeveer 15 euro per jaar - is noodzakelijk om de andere provincies over te halen de komende drie jaar 20 miljoen euro in Zeeland te investeren.

Een commissie onder leiding van Geert Jansen, oud-commissaris van de koningin in Overijssel, heeft onlangs vastgesteld dat er een 'weeffout' zit in het verdeelmodel van rijksgeld over de provincies. Tot 2021 wordt het toch al armlastige Zeeland elk jaar 10 miljoen euro gekort op de uitkering uit het Provinciefonds, omdat er bij de Abdij nog dividend zou binnenkomen op de aandelen van energiebedrijf PZEM (voorheen Delta). Maar al sinds 2014 verdient Zeeland niks meer op die aandelen.

Jansen heeft daarom voorgesteld Zeeland de komende drie jaar te compenseren. Van de elf andere provincies krijgt Zeeland van 2018 tot en met 2020 een bedrag van 6,7 miljoen euro per jaar, op voorwaarde dat de provincie daar zelf jaarlijks 3,3 miljoen euro bij legt. Die kan worden gevonden door de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen. Die komt dan op hetzelfde niveau als in Groningen en Gelderland en blijft nog onder het niveau van Drenthe en Zuid-Holland.

Het bestuur van het IPO heeft donderdag vergaderd bij Thermphos in Nieuwdorp. Daar heeft gedeputeerde Ben de Reu namens het dagelijks provinciebestuur zijn collega's uit de andere provincies toegezegd dat de motorrijtuigenbelasting omhoog gaat. In een persverklaring meldt het IPO dat 'het bestuur met instemming kennis heeft genomen van het voornemen van Zeeland om de motorrijtuigenbelasting te verhogen. Dat is voor de elf provincies ook een voorwaarde om in te stemmen met hun financiële bijdrage.'

,,Wij zijn ingenomen met het feit dat alle provincies zich solidair verklaren om die weeffout te herstellen", zegt De Reu op zijn beurt. Dinsdag gaan Gedeputeerde Staten overleggen hoe ze dat precies gaan invullen. De Reu wil daarom nog geen bedrag noemen. Om 3,3 miljoen binnen te halen, is een verhoging van ongeveer 15 euro nodig. Dat ligt zeer gevoelig in Provinciale Staten. De Reu zegt 'tegemoet te willen komen aan die gevoelens'.