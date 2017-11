Morgen duidelijk of De Statie in Sas open gaat of nog dicht blijft

De Statie ging vrijdag 27 oktober, bijna vier weken geleden, dicht, nadat was vastgesteld dat de vloerconstructie overeenkomsten vertoont met de in mei deels ingestorte parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. De afgelopen weken is gebruikt om alle vloerelementen na te rekenen. Daaruit is gebleken dat zes verdiepingsruimtes net niet aan de belastingnorm van 0,4 Newton voldoen. Slechts één gedeelte, een ontmoetingsruimte, liet een grotere overschrijding zien, van 0,59 Newton.