Mireille woont permanent op Vakantiepark: ‘Ik moet verhuizen, maar waarheen dan?’

ARNHEM - De rust is na het vakantieseizoen teruggekeerd op Vakantiepark Arnhem . Circa negentig volwassenen en kinderen zijn achtergebleven. Zij brengen noodgedwongen de koude, natte winter door in hun mobile homes zonder isolatie. Mireille Ridderbosch is één van hen. ,,Ik moet verhuizen, maar waarheen dan? Wanneer neemt de gemeente me een keer serieus?”

Oostappen Vakantiepark Arnhem ligt er op deze regenachtige oktoberdag kil en verlaten bij. De naaldbomen verliezen hun dennenappels, de takken zijn het domein van tientallen boomklevers. Zo nu en dan rijdt een golfkarretje met personeel van het park voorbij. Op de achtergrond is zacht het verkeer op de drukke verkeersader A12 hoorbaar.

,,Binnen hoor je daar niets van, hoor”, zegt Mireille Ridderbosch. Ze woont permanent op het park van de Brabantse ondernemer en televisiepersoonlijkheid Peter Gillis.

Quote Leven in een mobile home is zo ver van Arnhem is niet ideaal, maar ik heb wel een dak boven mijn hoofd Mireille Ridderbosch In een grijs verleden heeft de gemeente Arnhem meegewerkt aan de vaste plaatsing van mensen op het park. Zo’n negentig bewoners telt het park, onder wie enkele tientallen kinderen. Ridderbosch woont er bijna zeven jaar, de laatste drie jaar met haar zoontje Richyano.

,,Op aanraden van een ambtenaar van de gemeente Arnhem ben ik hier destijds gaan wonen. Ik was allang blij dat ik een huis had, want ik was negen maanden dakloos geweest. Leven in een mobile home is, zo ver van Arnhem, niet ideaal. Maar ik heb wel een dak boven mijn hoofd.”

Aan de blijdschap kwam een jaar geleden ineens een eind. De Raad van State besloot dat een eind moest komen aan de permanente bewoning op vakantieparken en campings. Gemeenten moesten verplicht gaan handhaven. Dat was een dilemma voor Arnhem, die mensen met een vaste woning op het park jarenlang had gedoogd.

De onheilstijding voor de bewoners van het park kwam eind mei van dit jaar per brief. Ze kregen een jaar de tijd om hun biezen te pakken. ,,Maar dan houden ze er geen rekening mee dat er woningnood is. Hoe moet ik binnen een jaar een fatsoenlijk huis vinden? Ik probeer al zeven jaar een woning in Arnhem te krijgen en ik zit hier nog. En ik stel echt geen hoge eisen. Als ik een flatje op het Kleefseplein kan krijgen, ben ik tevreden.”

Om de dag schrijft Ridderbosch zich bij het lotingsysteem Entree in op een woning. Maar elke keer krijgt ze dezelfde boodschap. ,,Als ik mazzel heb, ding ik met vierhonderd anderen mee om een woning. Vaker zijn er zes- of zevenhonderd gegadigden. Het is als met een loterij, die win je ook nooit. Zonder urgentieverklaring zit ik hier volgend jaar nog.”

En daar zit volgens haar de crux. Ze staat pas zeven jaar op de lijst van woningzoekenden. Dat komt door de negen maanden dat ze dakloos was. ,,Ik kwam erachter dat ik vanaf die periode weer opnieuw begon met tellen. Als ik niet dakloos was geweest, had ik sinds 1995 op de lijst gestaan. Scheelt toch heel wat jaren.”

Ze wil dat de gemeente zich actiever opstelt voor de bewoners van Vakantiepark Arnhem. De winter staat voor deur, niet de meest favoriete periode voor de bewoners. ,,Niet dat ik bang ben, maar het is wel eenzaam hier. Ik sta een eindje af van de andere vaste bewoners. Binnen kan ik het nog wel warm stoken, maar als het echt heel koud wordt, zoals afgelopen jaar, dan wordt het een heel ander verhaal.”

‘Wij gaan niet over urgentieverklaringen’ ,,Ik ben eigenlijk niet bereid om mensen op straat te zetten”, zegt wethouder Ronald Paping van de gemeente Arnhem. Daarmee geeft hij geen gehoor aan het besluit van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter verbiedt permanente bewoning van vakantiehuisjes. Eind mei 2022 verstrijkt de termijn waarbinnen de laatste 92 bewoners van Oostappen Vakantiepark Arnhem vertrokken moeten zijn. Voor de wethouder is die datum niet keihard. ,,Of iedereen uiterlijk in mei 2022 een andere woning heeft, dat weten we niet. Wat we zeggen, is dat niemand op straat hoeft te komen”, aldus Paping. Hij voegt eraan toe dat hij van alle huidige bewoners, die eerder door de gemeente Arnhem zijn verwezen naar het vakantiepark in Schaarsbergen, wel verwacht dat ze meewerken met het zoeken naar een andere woning. Mireille Ridderbosch, een van de 92 bewoners, wil graag een urgentieverklaring. Maar daar kan de wethouder haar niet aan helpen. ,,Daar gaan wij niet over. Ze moet daarvoor contact opnemen met het sociale wijkteam”, zegt Paping. Woonwijkjes op vakantieparken Hij beseft dat de huidige woningmarkt niet meewerkt, maar hoopt ook dat de mensen zich niet beperken tot het zoeken van een huis in alleen Arnhem. Raadslid Sarah Dobbe van de SP wil binnenkort opnieuw het idee aan de raad voorleggen om van de vakantieparken woonwijkjes te maken. ,,Daar heb je de ruimte om iets aan de woningnood in Arnhem te doen. Door de mobile homes te vervangen door vaste huizen.” Voor Paping is dat idee niet aan de orde. Eigenaar Peter Gillis van Oostappen Vakantiepark Arnhem was niet bereikbaar voor commentaar.