Mijn slechte vakantie ervaring: doodziek in een tropische storm

Nicole Boonman (49) uit Ovezande en Petra de Reijger (36) uit Goes hebben samen al heel wat reizen gemaakt. De meest recente reis naar Mexico begon goed, maar liep toch wat anders dan gehoopt.

Baarland – Zo’n tien jaar geleden gingen ze voor het eerst samen op vakantie. Vriendinnen Petra en Nicole kennen elkaar van de voetbal. Ze gaan niet ieder jaar samen ertussenuit, maar ze hebben er toch al heel wat tripjes opzitten. Onder andere Vietnam, Zuid-Afrika, Senegal en Gambia deden ze samen aan.

Nicole: ,,Als het bij een van de twee gaat kriebelen, dan stuurt die een berichtje en dan gaan we er weer voor zitten. Meestal trekken we er een week of vier voor uit. Het zijn dan ook bestemmingen waar je niet voor een paar dagen heengaat. En we zijn in verband met het werk van Petra gebonden aan de eerste twee maanden van het jaar.”

Dit jaar wilde Petra graag naar een bestemming aan de linkerkant van de wereldkaart. ,,Daar heb ik nog geen vlaggetje,” vertelt ze grinnikend. ,,Mexico, Belize en Guatemala werden het. We gaan nooit met een georganiseerde reis mee. Dat willen we juist niet. We zijn wel van het mooie weer, maar we willen vooral veel zien, doen en cultuur snuiven. Voor luieren aan het strand zijn we geen types; dan gaan we na drie uur toch weer een fiets huren.”

Volledig scherm Nicole Boonman (links) en Petra de Reijger. © Marcelle Davidse

Gevoel van vrijheid

De dames gaan ook niet met georganiseerde reizen mee. Nicole: ,,We maken wel een reisschema vooraf hoor, maar we boeken gewoon een retourticket en behalve de eerste overnachting regelen we niets. Dat geeft ze een gevoel van vrijheid. Want is het ergens niet leuk, dan ga je gewoon door naar de volgende plek. Je maakt wel van alles mee als je niet georganiseerd gaat.”

Zo konden ze tijdens hun vakantie Guatemala wel uit, maar Mexico niet in. ,,We moesten een formulier invullen, maar de Wifi deed het niet. Dus wij naar een winkeltje in het dorp. Daar zaten we wel twee uur. Alles bij elkaar heeft ons dat wel zes uur gekost. Wat een drama.”

Doodziek

Maar het echte drama moest toen nog komen. Nicole: ,,We waren in Merida (Mexico) en wilden met de bus naar Celestun (Mexico). In die bus was het slechts 2 graden, we kwamen er zowat bevroren uit. Daar begon het al mee.” Vervolgens hadden de twee daar een duidelijk doel: flamingo’s zien en vis eten. ,,Na alleen maar taco’s hadden we daar enorm veel zin in,” vertelt Petra. ,,Alleen in het dorp was er een restaurant open. Daar namen we beiden een gevulde vis met groenten en rijst. Het zag er allemaal goed uit. Na het eten gingen we terug naar het hotel. Vlakbij was een feestje gaande, dat duurde tot diep in de nacht. Ik was wel in slaap gevallen, maar voelde de vis nogal zitten.”

In de vroege ochtend voelden zowel Petra als Nicole zich doodziek. Nicole: ,,We gingen aan de diarree en moesten overgeven. We lagen echt te creperen op bed. Ik ben wel een keer naar een winkeltje gestrompeld voor cola en bananen. Net toen het iets beter leek te gaan, brak er een tropische storm los. Het regende en stormde keihard. Er kwam ‘s middags iemand van het hotel zeggen dat er geen water en elektra meer was. Ze vroegen ons uit te checken. Maar dat ging gewoon niet, we konden niet weg bij de wc.”

Volledig scherm Nicole Boonman (links) en Petra de Reijger. © Marcelle Davidse

Puinhoop

Uit pure noodzaak besloten ze toch in het hotel te blijven, alhoewel de hygiëne inmiddels een hoop te wensen overliet, volgens Petra. ,,We konden niet meer doortrekken. Het was echt heel vies, maar je móet - er was geen houden aan. Op een gegeven moment hebben we een emmer zeewater gehaald en daarmee de stortbak gevuld; konden we toch een keer doortrekken.”

De wereld buiten het hotel bleek later een puinhoop. De storm had veel schade aangericht. ,,Het leek wel of er een tsunami was geweest. Er was van alles ingestort en vernield. Ook die zaal waar dat feestje tot middenin de nacht was geweest. Het vervelende was dat we wel aan het thuisfront hadden laten weten dat we ziek waren, maar daarna lukte het niet om weer contact te krijgen.”

In totaal waren de vriendinnen een dag of vijf, zes van slag en deden ze het rustig aan. Wel moesten ze koste wat kost de flamingo’s nog zien. Dat lukte. Petra: ,,We hadden daarna nog tien dagen over, en omdat het niet helemaal volgens plan liep, kwamen we iets te vroeg op de eindbestemming Playa del Carmen aan. Daar waren we uiteindelijk vijf dagen en dat was echt lang zat. Maar we hebben ons toch vermaakt. We houden allebei van marktjes. Hoe vreemder en viezer hoe beter, vinden wij. Leuk om je over te verbazen. En het gekke is, dat we ook nog nooit ziek zijn geworden door iets op straat te eten.”