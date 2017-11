Middelburger krijgt celstraf voor mishandeling op skatebaan

Die zestienjarige jongen was in de ogen van W. de boosdoener, want hij botste die 19e mei van dit jaar in Middelburg tijdens het skaten tegen zijn vijfjarige zoon. Daarop vielen ze allebei. W. stond te kijken en rende na de botsing de skatebaan op en stortte zich op de zestienjarige. De jongen liep meerdere botbreuken op en een zware hersenschudding. Hij kon daardoor lange tijd niet skaten en is nog steeds voorzichtig als hij zijn hobby weer uitoefent. Hij let dan erg op of er niet oudere mannen staan die een gevaar voor hem kunnen vormen.