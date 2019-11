Mevlit spaarde 20 jaar voor zijn luxe Audi A5, na een paar minuten was er weinig meer van over

Jarenlang sparen, helemaal voor niets. Deventenaar Mevlit Emekli zag zijn luxe Audi A5 in de nacht van zaterdag op zondag met eigen ogen in vlammen opgaan. De twaalfde autobrand in zes weken tijd in Deventer.

Boos is Mevlit Emekli als hij weer wat bijgeslapen heeft. Midden in de nacht werd de Deventenaar rond 3.30 uur wakker gebeld door zijn buurvrouw. Zijn auto, een luxe Audi A5 in sportlijn uitvoering, stond in lichterlaaie. Op de parkeerplaats aan de Koningin Julianastraat aangekomen had Emekli snel door dat er geen redden meer aan was. ,,Als ik weet wie dit heeft gedaan is die niet zo van me af.’’

Reeks autobranden

Met zijn opmerking doelt hij op de reeks aan autobranden in Deventer de laatste weken. De Audi van Emerkin was de derde autobrand van het weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandden twee auto's uit aan de Albert Johan Gerardsstraat en aan de Havezatelaan. Het is tevens de twaalfde auto in Deventer die in zes weken tijd in vlammen op is gegaan. ,,Waarom zou je dit doen? Er is blijkbaar iemand die hier een kick van krijgt.’’

Het zorgt bij Emekli voor wisselende gevoelens. De Deventenaar heeft contact met de verzekering opgenomen, maar weet nog niet hoe dit gaat aflopen. ,, Ik weet niet hoe ik me voel. Toen straks zat ik te janken als een kind. Het andere moment ben ik boos en heb ik geen wat ik moet doen. Ik was zo trots op mijn auto en nu is er niets meer van over.’’

Volledig scherm Weer een autobrand in Deventer. © News United / Rens Hulman

Beloning voor twintig jaar sparen

De auto, met een catalogus-waarde van zo'n 50.000 euro, was vorig jaar een beloning voor twintig jaar sparen voor de Deventenaar. ,,Ik wilde mijn hele leven iets bereiken. Een goede auto was mijn droom. Naast de vakantie heb ik elk jaar een bedrag apart gezet om in zo'n auto te kunnen rijden. Vorig jaar heb ik hem eindelijk gekocht. Een Audi uit 2014. Ik heb hem net een jaar gehad. Mijn hele weekend is aan gort.’’

Terwijl Emerkin zijn frustratie uit is de recherche nog bezig met een onderzoek voor zijn huis. De politie gaat net als bij de eerdere autobranden in Deventer uit van brandstichting. De Audi van Emerkin heeft in de nacht zowel aan de voor- als achterzijde gebrand, maar is voor het oog in het midden min of meer intact gebleven. De auto lijkt op twee plekken in de brand te zijn gezet. Daarmee wijkt de brand af van de andere elf autobranden in Deventer.