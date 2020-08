Meteorologische herfst begint met vleugje nazomer

VLISSINGEN - De plaknachten zijn nog maar net voorbij of we duiken alweer de herfst in. Die begint meteorologisch gezien dinsdag. Maar dat betekent nog niet dat het meteen ook herfstachtig weer wordt. Het kan komende week plaatselijk nog ruim twintig graden worden.

Is het dit weekend nog grijs en nat, later volgende week stijgt de temperatuur opnieuw en is er volop ruimte voor de zon. Met grote kans op heerlijk nazomerweer. De wind gaat liggen en ook de kans op buien neemt steeds verder af. De eerste twee dagen van de meteorologische herfst verlopen overwegend droog met stapelwolken en ook regelmatig ruimte voor de zon.

Dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur in de middag naar 18-21 graden. Daarmee is het iets minder warm dan gebruikelijk in de eerste dagen van september. Normaal is het 20-22 graden. Omdat er maar weinig wind staat is het wel aangenaam buiten, zeker wanneer de zon een tijdje schijnt. Na woensdag wordt het geleidelijk warmer en vrijdag komen de maxima uit op 21 graden aan de kust tot 23 graden in Hulst.

Groot contrast

Het weerbeeld bestaat dan uit een afwisseling van zon en wolkenvelden. De kans op een bui neemt wel weer iets toe. Tijdens droge perioden is het met deze temperaturen aangenaam buiten. Het contrast met augustus is groot. Achttien dagen duurde de hittegolf deze maand. Waardoor augustus 2020 de boeken in gaat als de op één na warmste augustus ooit gemeten.

De gemiddelde temperatuur komt uit op 20,4 graden tegen 17,5 normaal. Alleen in 1997 was het nog een fractie warmer met 20,5 graden. Ook was het zonnig met landelijk gemiddeld 225 zonuren tegen 195 normaal. Tegelijkertijd was het aan de natte kant, met gemiddeld 92 mm regen tegen 78 normaal. De regionale neerslagverschillen waren echter enorm. Het record blijft de zomer van 1997.