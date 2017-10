Meisje (15) spoorloos na fatale sexting

De 15-jarige is één van de drie jongeren, die in februari een naaktfoto via sociale media verspreidde van de 14-jarige Onur uit Enschede. De jongen pleegde erna zelfmoord. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot recent de drie niet te vervolgen voor sexting, als zij zich gedurende twee jaar aan ‘gestelde voorwaarden’ houden. Welke voorwaarden dat zijn wil het OM niet zeggen. Het OM wil ook niet ingaan op de vraag of het feit dat het meisje nu spoorloos is, alsnog leidt tot een vervolging. De advocaat van de familie van Onur verwacht echter wel actie.



Het meisje is weggelopen uit de instelling Intermetzo in Eefde, waar ze in een gesloten woongroep zat. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze daar verdwijnt. Eerder liep ze op 17 september weg. Nu is ze al weer 14 dagen spoorloos. Er kan geen contact met haar worden gelegd; ze heeft haar telefoon in Eefde achter gelaten.