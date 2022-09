Meeuw op het strand

De rovers zijn groot en zelfverzekerd. Luidruchtig zijn ze ook: in de stad hoor je ze krijsen en klagen van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht. Druktemakers, onruststokers. Als er een roofvogel langsvliegt, komt hun slechtste kant naar boven: die slome buizerd gaan ze eens even heerlijk op z’n nummer zetten, totdat hij beschaamd - wie was hier nou de roofvogel - de aftocht blaast. Lefgozers zijn het, maar sierlijke lefgozers.

Omdat de zilvermeeuw altijd zo nadrukkelijk aanwezig is, is het des te schokkender hem stil op het strand te zien zitten. Vogels zijn volledig ingesteld op beweging - de roerdomp behoort niet tot de orde der vogels, maar is door de wetenschap bij de rietstengels ingedeeld - en bij zoveel passiviteit weet je dat het mis is. Verdwenen is zijn branie. Niet verdwenen is zijn zilverwitte kleed met de blauwgrijze mantel, maar voor wie draagt hij dat schitterende gewaad nog? Zijn scherpe blik is uitgedoofd. Verbaasd kijkt hij naar het zand om hem heen. Verderop ligt een gesneuvelde soortgenoot, met verfomfaaide veren. Gisteren de schrik van de zee, vandaag een rottend kadaver. Hoe kan dat nou, dat hij opeens te zwak is om op zijn poten te staan? Hij weet het, hij zal nooit meer vliegen. Nu is er de angst. Met zijn laatste krachten wil hij vluchten voor het verschrikkelijke donker dat op hem af komt, maar elke beweging doet hem pijn. Stil zitten. Hij ziet nu niets meer. Hij maakt zich kleiner. Hoe is het toch mogelijk? Gisteren nog.