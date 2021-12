Meer besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen

Dat melden de elf Zeeuwse organisaties voor ouderenzorg. Vooral in verpleeghuizen in Goes en Terneuzen zijn forse toenames te zien. In Goes zijn nu 43 bewoners met corona besmet, in Terneuzen 32. Vooral in grote verpleegcentra is het aantal besmettingen gestegen. Opvallend is het lage aantal besmettingen in verpleeghuizen in gemeenten met een lagere vaccinatiegraad zoals Reimerswaal en Tholen.