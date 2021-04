Mariska (41) wil avondklok omzeilen in vuilniszak, agent weet niet wat hij ziet: ‘Enorm gelachen’

OLDENZAAL - Mariska Dijkman gokt het erop. Na een drankje bij de buurman gaat de 41-jarige Oldenzaalse tijdens de avondklok richting huis. Dat doet ze vermomd in een vuilniszak. Politieagent Robbert Wijdenes (29) is stomverbaasd als hij tijdens zijn surveillance door de binnenstad twee schoenen onder een zak ziet uitsteken. Het verhaal achter de virale foto door de ogen van burger en politie.

Zaterdagavond, 20.00 uur. Sinds de avondklok van kracht is, zit Mariska Dijkman (41) ’s avonds alleen thuis. Ze is behoorlijk toe aan wat gezelschap en bezoekt een vriend die net als zij in het centrum van Oldenzaal woont. Hij heeft een appartement in dezelfde straat, nog geen 100 meter verderop.

„Ik werk fulltime en zit eigenlijk elke avond alleen thuis. Er gold toen nog een avondklok tot 21.00 uur, maar ik dacht: ik gok het erop en blijf langer, dat gaat wel goed. Het zou de eerste keer zijn dat ik tijdens de avondklok op straat was en om thuis te komen hoefde ik alleen maar het hoekje om”, vertelt Mariska.

Terwijl de Oldenzaalse een vrije avond heeft, begint voor agent Robbert Wijdenes (29) zijn dienst. Samen met een collega maakt hij een surveillanceronde in de politiewagen. Het is rustig en stil in Oldenzaal. „Rond elf uur, half twaalf zijn er nog wel mensen op straat die een late dienst op werk hebben gehad. Daarna zie je bijna niks meer tijdens de avondklok”, vertelt de politieagent.

Kijkgaten

Mariska en Sven Lulofs (30) drinken wijn en feesten mee met de livestream van concert De Vrienden van Amstel Live. Vier uur later besluit Mariska rechtsomkeert te maken. Maar ja, wat als er tóch toevallig politie langskomt, denken de vrienden. Even later openbaart het antwoord op die vraag zich: Mariska gaat de deur uit met een vuilniszak over haar hoofd. „Zo kon ik me altijd nog verstoppen.”

De vermomde Oldenzaalse waggelt giechelend richting haar huis. Om bij haar voordeur te komen, hoeft ze alleen het hoekje om. Terwijl buurman Sven het tafereel vastlegt met zijn mobiel schrikt hij op. „Auto! Gáán!”, schreeuwt hij. Mariska duikt achter een puincontainer langs de weg.

Schim

Iets voor middernacht rijden Robbert Wijdenes en zijn collega door de Oldenzaalse binnenstad. Plots ziet de agent iets bewegen. „Ik zag een schim achter een bouwcontainer duiken. Eerst zag ik niets opvallends bij de container, tot ik een grote witte zak zag staan met twee schoenen eronder vandaan. Ik dacht: wat is dít nou weer? Dit méén je toch niet”, blikt Robbert lachend terug.

Wie zoiets ziet, al is het een serieuze overtreding, kan zijn gezicht niet in de plooi houden. „Ik wist niet wat me overkwam. Ik denk dat ik wel twee minuten heb staan lachen. Hoe verzin je het? Er zaten zelfs kijkgaten in de zak!”

Supertoevallig

Hurkend onder de vuilniszak staat Mariska oog in oog met de twee politieagenten. „We hebben er enorm om gelachen. Supertoevallig dat de politie net voorbijkwam. We hadden de hele avond geen auto gehoord!”

Op internet gaat een foto van de mislukte vuilniszaktruc viraal. Het beeld belandt onder meer op de site Dumpert. De fotograaf van de spraakmakende plaat? Vriend Sven, vanuit zijn appartement.

Vuilniszak-momentje

Een maand na de overtreding in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart, valt de boete op de deurmat van Mariska. 95 euro. ‘Nooit gedacht dat ik ooit nog een bekeuring zou krijgen voor het vertoeven in de buitenlucht. Deze wordt ingelijst’, deelt Mariska op Facebook. De boete neemt ze voor lief. ‘Een vuilniszakmomentje?’, reageert een volger gekscherend.

Politieagent Robbert Wijdenes maakte vaker opmerkelijke acties mee tijdens de avondklok, zo vertelt hij, maar dit was toch wel de meest vindingrijke. „We hebben weleens mensen zien wegvluchten. Of ze doen alsof ze ergens anders wonen, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En hoe bijzonder is het dat we elkaar net op dat moment treffen. Ik twijfelde over de boete maar heb het uiteindelijk wel gedaan. Het was een enorm originele actie, maar moeten toch professioneel optreden. Handhaven is nu eenmaal onze taak. Ze vatte het in elk geval sportief op.”

Mariska werd net als vele anderen bekeurd. Het aantal boetes dat de Nederlandse politie wekelijks uitschrijft schommelt al enige tijd rond de zesduizend. Mariska houdt zich sinds die ene avond gedeinsd tijdens de avondklok. Geen uitstapjes met vuilniszakken meer. „Ik laat het hierbij. Dat is me geen tweede bekeuring waard.”

