Manager bedreigd om wegsturen vakkenvuller (17) met mondkapje: ‘Dit heeft niemand gewild’

Vijf Sudanese vreemdelin­gen in de Vlissingse haven uit een vrachtwa­gen gehaald

13:56 VLISSINGEN - De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag vijf Sudanese vreemdelingen uit een vrachtwagen in de haven van Vlissingen gehaald. De mannen, vier minderjarig, waren in België in de wagen gekropen met als doel in Engeland te komen.