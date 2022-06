Man verwoest politiewagen met graafmachine, politie lost waarschuwingsschoten

Dat gebeurde aan de Broekstraat. De man is mogelijk verward. Eerst heeft hij bij een boerderij in de omgeving een autoraam ingeslagen met een melkbus. Daarna is hij naar de volgende boerderij gegaan. De bewoner van die boerderij meldt dat hij aan het werk was toen de man in zijn graafmachine ging zitten. Hij kent de man niet en merkte op dat hij een verwarde indruk maakte. Hij had niet verwacht dat het de verdachte zou lukken om de graafmachine te starten.