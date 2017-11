Man rijdt tegen huis in Terneuzen

Toen agenten na de melding ter plaatse gingen, bleek dat de bestuurder bij het wegrijden per ongeluk hard op het gas had getrapt in plaats van de rem. Hierdoor was het voertuig gaan slippen en uiteindelijk tegen een woning tot stilstand gekomen. De schade aan het huis is aanzienlijk. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.