Man overleden na val in Heinkenszand

HEINKENSZAND - De politie heeft zaterdagavond in een woning in Heinkenszand onderzoek gedaan na het overlijden van een man. Hij zou ten val zijn gekomen en daarbij zijn omgekomen. Volgens de politie is de man niet door een misdrijf overleden, maar zal er wel nader onderzoek worden gedaan wat de oorzaak is geweest van de val.