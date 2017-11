De gastles werd gegeven in het kader van de Week van de Mediawijsheid. In Zeeuws-Vlaanderen is het een project van de bibliotheken en Kwetsbaar Online, onderdeel van psychisch zorgverlener Indigo. De mediabus, een omgebouwde oude Amerikaanse schoolbus (mét wifi), reed dinsdag kriskras door Zeeuws-Vlaanderen en bezocht vier basisscholen in Hulst, Koewacht, Terneuzen en Oostburg. Leerlingen uit groep 6 mochten de bus in voor een interactieve gastles waarbij ze een quiz op tablets voorgeschoteld kregen. Dat alleen al sprak de leerlingen behoorlijk aan.

Erwin van der Linden (straatwerker voor Indigo) en Jan de Vlieger (anti-pest coördinator bij Indigo) voelden de leerlingen vervolgens aan de tand over wat zij weten over de voordelen en valkuilen van social media. Ook groep 6 van basisschool De Vlaswiek in Koewacht mocht de mediabus in. Bij elk goed antwoord in de quiz, klonk een enhousiast "Yes!", maar uit de discussie die na de vragen volgde, bleek veel kinderen toch niet goed weten hoe met die enorme digitale wereld om te gaan. Dat kwaadwillenden vaak zonder moeite je online foto's kunnen pikken, daar stonden ze niet bij stil. ,,Ik zet mijn Instagram niet achter een slotje, want anders kan niemand zien wat ik post?", zei Bryan de Letter. Klasgenootje Mies Buijze fronste de wenkbrauwen toen ze hoorde dat het niet verstandig is om je eigen voornaam als wachtwoord te nemen. De Vlieger stuurde de kinderen naar huis met een heleboel "Tips van Jan", om vooral veilig plezier te hebben van internet en social media. Of er aan het eind van de gastles nog vragen waren? "Mogen we de tablet houden?" Nee!