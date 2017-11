Lichaam zonder geslachtsdeel in Kanaal Gent-Terneuzen: 30 jaar cel voor dader

Reisbureau in Zierikzee laat schoolbus in Paramaribo rijden

12:02 ZIERIKZEE - Busbedrijf van Oeveren in Zierikzee bestaat dit jaar op de kop af negen decennia. Een perfecte aanleiding om een mooi cadeau weg te geven, bedacht manager Martine Wakkee van het eigen reisbureau. Van iedere reis die in december wordt geboekt bij Travel XL Van Oeveren, stort zij 15 euro in een potje. ,,En gaat de reis naar Suriname, dan verdubbelen we die donatie."