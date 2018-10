LHBT-jongeren in Zeeland: 'We zijn er wél'

Video Verwoesten­de orkaan Michael aan land met windsnel­heid van 250 km/u

20:38 Orkaan Michael is in het noordwesten van Florida met windsnelheden tot 250 kilometer per uur aan land gegaan. Aangewakkerd door het abnormaal warme water van de Mexicaanse Golf is de orkaan in potentie een van de krachtigste die het vast land van Amerika ooit heeft geraakt. Gevreesd wordt voor een enorme verwoesting.