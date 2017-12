Lerarenstaking in Zeeland: te druk om niets te doen

GOES - Veel scholen zijn dicht vanwege de staking in het basisonderwijs, maar sommige leraren werken gewoon door. Op de Prinses Beatrixschool in Goes doen leerkrachten, stakers en niet-stakers, dinsdag achterstallige klussen.

Elise de Jonge (21), leerkracht van groep 5, loopt met een stapel dikke mappen door de gang van de school. Ja, ze staakt, maar eigenlijk heeft ze het daar te druk voor. ,,Ik wilde naar de bijeenkomst van de vakbond in Cine City gaan, maar ik heb nog zoveel te doen”, zegt ze een beetje beschaamd. ,,Dit is het eerste jaar dat ik voor de klas sta, dus ik ben veel tijd kwijt aan het voorbereiden van de lessen. Ik ga vandaag bekijken hoe ik de Cito-toetsen in januari moet afnemen. Daar heb ik nu even tijd voor.”

In het lokaal ernaast zit Alice Joosse (63) achter haar bureau. ,,Ik ga aan de slag met de rapporten en ik ga de streefdoelen voor de klas op papier zetten. Ik vind het heerlijk zo’n dag, want normaal gesproken zou ik dit werk op een zaterdagmiddag doen.” Joosse staakt niet voor zichzelf, zegt ze. ,,Ik doe het uit solidariteit met de jonge garde. Ik werk nog omdat ik het leuk vind en ik heb geleerd om me een beetje af te schermen. Maar ik zie bij die jonge meiden dat het werk ze boven het hoofd stijgt. Ze moeten naast hun werk een gymopleiding doen en cursussen volgen. Ze raken over hun toeren en na vijf jaar gaan ze wat anders doen. Dat vind ik zó zonde. Ik ben heel blij dat er nu een beweging op gang is gekomen in het basisonderwijs: er zijn extra handen nodig.”

Actiebereidheid

Op de Prinses Beatrixschool staakt ongeveer zeventig procent van de leraren. De actiebereidheid ligt iets lager dan op de vorige stakingsdag, begin oktober. Schooldirecteur Gerard Verkuil hoort bij de niet-stakers. ,,Ik denk dat je meer bereikt met praten, uitleggen en publiciteitsacties. Staken kan tegen je gaan werken: dat gebeurt nu nog niet, maar als we een week dicht zouden gaan, dan wordt het een ander verhaal.”

Juf Ilse de Koeijer (24) is het met Verkuil eens. Als het aan haar had gelegen, was de school dinsdag gewoon open gegaan. ,,Ik wil wel actie voeren, maar ik vind ouders en kinderen er niet de dupe van moeten zijn.” Haar collega Betty van Streijl (59) heeft lang getwijfeld of ze moest gaan staken. ,,Ik vind het heel goed dat er aandacht is voor de hoge werkdruk, want die is er echt. Maar er is geen manifestatie in Den Haag of in Goes. Wat is dan het nut van staken? Ik denk dat dan het signaal dat we afgeven niet krachtig genoeg is.”

Werken op een stakingsdag. Dat is dubbel, maar het typeert de leerkrachten, denkt Verkuil. ,,Ze hebben hart voor de zaak en doen alles wat in hun vermogen ligt. Ze gaan werken, omdat ze hun tijd nuttig willen besteden. Maar je kunt jezelf er ook mee in de vingers snijden: hiermee verslap je het signaal dat je over wilt brengen.”