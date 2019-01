Lein Lievense maakte van Zeeland een hardloopprovincie

Lievense kende in de laatste acht jaar meerdere ziekteperiodes. In 2010 werd hij voor het eerst geconfronteerd met prostaatkanker. Na een geslaagde behandeling was hij genezen, maar in 2013 kreeg hij weer een slechte tijding: blaaskanker. Opnieuw kwam hij er bovenop. Maar dit keer was zijn derde gevecht met de ziekte - nu leverkanker - niet te winnen. Zijn wens om nog in elk geval de zestiende editie van de Kustmarathon mee te maken, kwam uit. In de afgelopen maanden ging zijn gezondheid hard achteruit. Hij mocht in december nog wel de geboorte van een kleinkind meemaken.