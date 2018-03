Legendarische zwemtocht Vlissingen-Breskens afgeblazen: 'Een enorme deceptie'

UPDATEVLISSINGEN - De zwemtocht tussen Vlissingen en Breskens gaat volgend jaar niet door. Het bestuur van de stichting Scheldebeker vindt het in 'organisatorisch en financieel opzicht niet haalbaar' om het evenement te houden. De Scheldebeker had op zaterdag 20 juli 2019 moeten plaatsvinden. ,,Dit is een enorme deceptie'', vertelt Frans Reyniers van de organisatie.

De legendarische zwemtocht, waarvoor het scheepvaartverkeer moet worden stilgelegd, werd in 2014 nieuw leven ingeblazen. Het was de bedoeling om het om de vijf jaar te organiseren. Maar door dit plan kan nu een streep. Voor de Scheldebeker zou deze maand een vergunningaanvraag moeten worden ingediend bij de Permanente Commissie van toezicht op de Scheepvaart. Maar de stichting ziet dat op dit moment niet zitten. ,,We zijn enorm teleurgesteld'', zegt Reyniers. ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar we kunnen niet anders. Een beslissing met pijn in het hart.''

Na 50 jaar

In 2014 werd de tocht voor het eerst in 50 jaar weer gezwommen in het kader van de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen en 200 jaar Zeeland. Het draaiboek voor 2019 lag ook al klaar. ,,Zeg nooit nooit, maar we moeten wel realistisch zijn. We moeten het ook op tijd laten weten richting de zwemmers, want die zijn er misschien al voor aan het trainen.''

Volledig scherm De aankomst van winnaar Wietse Beerens op het strand van Breskens. © Peter Nicolai

Naast het vele werk dat er gaat zitten in de organisatie van de overtocht, speelde ook het financiële aspect een belangrijke rol bij het afblazen van het evenement. ,,De race van 2014 was bijvoorbeeld te zien op grote schermen via livestream. Maar dat kost wel tegen de 80.000 euro. Vroeger sprongen de deelnemers in het water en zag je ze aan de overkant, maar nu wil je ook wat extra's doen richting het publiek.'' Volgens Reyniers krijgt de Scheldebeker ook geen subsidie van de provincie. ,Dat is jammer want dit evenement zou toch in het DNA van de provincie moeten zitten? Het is uitermate geschikt om Zeeland op de kaart te zetten. Er waren vier jaar geleden 10.000 mensen op de been, het was een gigantisch succes. En we zouden nog verder kunnen groeien. Hier moet je als Zeeland toch bij willen zijn. Het is een beetje te vergelijken met de Elfstedentocht.''