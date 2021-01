‘Langere lockdown zou nieuwe klap zijn voor ondernemers’

Kevin (15) lijdt elke dag pijn. De osteopaat helpt, maar mag dat nu niet: ‘De ontstekin­gen vlammen weer op’

17:43 GOES - Al zijn hele leven lijdt Kevin (15) pijn. Dag in, dag uit. Zelfs de knapste doktoren kunnen weinig voor hem doen. Heel zware pijnstillers en een dosis ongekende wilskracht houden hem op de been. Én... osteopaat René Zweedijk. ,,Na zijn behandeling voel ik me als herboren.” Maar nu even niet, want de praktijk moest sluiten door de lockdown. Terwijl fysio's wél doorwerken.