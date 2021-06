Laat jongeren ’s avonds toch lekker feesten op het strand

poll I video Klimaatsys­teem in het duivenhok of vrij vliegen in de huiskamer: deze Zeeuwen leggen hun vogels in de watten

3 juni VLISSINGEN - Die ieniemienie kanariekooitjes, die mogen ze van Jolanda Machielsen in de fik steken. In haar tuin staat een grote volière waarin een valkparkietje zit dat ooit in zo’n kooitje bij haar werd afgeleverd. ,,Ik kreeg er tranen van in mijn ogen.” Persoonlijk is de Zeeuws-Vlaamse heel blij met de aanpassingen in de Wet Dieren. Maar er zijn ook andere geluiden te horen: ,,Over deze wet is niet goed nagedacht.”