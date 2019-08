Kwetsbare Kattepolder in Veere ligt er weer netjes bij

,,Dit is een kwetsbaar gebied met bijzondere planten, zoals orchideeën. Die kunnen we in stand houden door elk jaar voorzichtig te maaien met een lichte eenassige trekker en het maaisel met de hand af te harken”, zegt Pieter Voets, coördinator vrijwilligerswerk bij SLZ. De Kattepolder is ongeveer 5600 vierkante meter groot en eigendom van Waterschap Scheldestromen. Het beheer wordt jaarlijks uitgevoerd door SLZ tijdens een zomerwerkdag.