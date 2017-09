KNVB draagt 'zaak FC Lisse-Hoek' over aan aanklager betaald voetbal

Danny de Vrieze, teammanager van Hoek, ging na afloop in de bestuurskamer naar Nagtegaal toe en vroeg om opheldering. De leidsman bekende toen al dat sprake was geweest van een scheidsrechterlijke dwaling. De KNVB zocht 's avonds laat contact met beide clubs en donderdagochtend volgde een vergadering op de burelen in Zeist.



,,We hebben onze advocaat donderdagochtend ook meteen ingeschakeld'', vertelde Hoek-voorzitter Art van der Staal. ,,We willen graag weten wat onze juridische positie is, mocht de KNVB met een uitspraak komen. We kunnen natuurlijk niet zomaar akkoord gaan als we niet weten wat onze positie is.''