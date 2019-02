Klimaatdebat: ‘als je nu je kop in het zand steekt, kun je hem straks uit het water halen’

Nachtmer­rie van elke Zeeuwse ouder: je kind in levensbe­drei­gen­de situatie

11:10 VLISSINGEN -De politie heeft zich de afgelopen jaren ernstige zorgen gemaakt om het welzijn van veertien vermiste Zeeuwse kinderen, waarbij snel en gericht handelen noodzakelijk was. Bij de opsporing werd hiervoor het Vermist Kind Alert ingezet, zo blijkt uit cijfers van Amber Alert Nederland. Alleen in de meest ernstige gevallen wordt informatie over een vermissing publiek verspreid en dat was bij al deze vermissingen het geval.