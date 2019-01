Karelse stopt per direct bij VC Vlissingen

Verbrugge haalt lijndienst met Zuid-Amerika binnen

17:38 RITTHEM - Verbrugge Terminals in Vlissingen-Oost heeft zijn eerste intercontinentale lijndienst binnengehaald. Vijf schepen van de rederijen Streamlines en Hapag-Lloyd varen in een gecombineerde dienst wekelijks overwegend met fruit van Zuid-Amerika naar Vlissingen. Het fruit wordt aangevoerd in koelcontainers.