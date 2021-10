Jurgen (31) is schoon van kanker, maar dat blijkt schone schijn

Hendrik Willem van Loon: slechts vier jaar Veerenaar, maar hij heeft wél een blijvende invloed

9:00 VEERE - Maar liefst 21 vissers uit Arnemuiden en één uit Vlissingen streden in 1928 met hun hoogaarzen tegen elkaar op het water voor Veere en wilden allemaal graag met de eerste prijs, veertig zilveren rijksdaalders, naar huis. Die eenmalige wedstrijd was georganiseerd door Hendrik Willem van Loon, een Nederlandse Amerikaan die voor zijn rust terug was gekomen naar Veere. ,,Maar het daar soms te rustig vond”, weet Nicolette van Neste van het Museum Veere.