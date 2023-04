Jongen (22) negeert stopteken politie en crasht zwaargewond tegen boom in Souburg

Hulpdiensten van de post Torenweg kwamen met spoed ter plaatse. De ambulancemedewerkers hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Deze is ter hoogte van Ouwerkerk retour gestuurd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De jongeman raakte ernstig gewond bij het ongeval.

Volgens de politie werd de jongen achtervolgd door agenten nadat hij een stopteken had genegeerd. Waarom hij niet stopte, is nog onduidelijk. Vermoedelijk was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De politie doet onderzoek naar de zaak. Ten bate van dit onderzoek is een groot gedeelte van de weg afgesloten voor al het verkeer.