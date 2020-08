Johan Derksen en co volgende week bij de rechter tegenover beheerder van collectie voetbalmuseum

De strijd om de collectie van het ter ziele gegane Nationaal Voetbalmuseum gaat volgende week verder in de rechtszaal. De grondleggers van het museum - de voetbaljournalisten Johan Derksen, Hugo Borst en Matty Verkamman - willen de collectie, waarvan delen via zakenman Arthur Eelsing uit Uddel op Marktplaats zijn verkocht, bijeenhouden.

Via een zogeheten verzoekschriftprocedure vragen zij de rechtbank in Middelburg om bestuurder Jos Kouwer van de Stichting Voetbal Totaal uit zijn functie te zetten. Deze stichting beheert de museale collectie, die deels in bruikleen is gegeven door oud-topspelers.

,,Hij doet zijn werk niet of niet goed’’, zegt de Amsterdamse advocaat Herman Loonstein. Het drietal voetbaljournalisten dat hij vertegenwoordigt heeft een ‘neutrale voetbalexpert’ op het oog die de functie kan overnemen. Daarna kan deze persoon werk maken van het - waar mogelijk - terughalen van verkochte items.

‘Illegale verkoop’

De drie voetbaljournalisten stoorden zich afgelopen voorjaar aan wat zij noemen de ‘illegale verkoop’ van items uit de collectie van het museum. Via Marktplaats bood Eelsing in opdracht van de laatste eigenaar van het museum Paul Hermsen voetbalitems uit de collectie aan, zoals een keepersshirt van Hans van Breukelen en de schoenen van oud-international Joop van Nellen uit 1936.

Volledig scherm Schoenen en shirt van oud-Oranje international Joop van Nellen werden op Marktplaats aangeboden. © Marktplaats

Na de ophef over de verkoop, onder meer via het tv-programma Voetbal Inside, besloot Eelsing de shirts, schoenen en vaantjes van Marktplaats af te halen. Sinds vorige maand biedt Eelsing ze weer aan. Zo is momenteel een gesigneerd Oranjeshirt van Sjaak Swart te koop. Volgens de Uddelnaar gaat het om spullen waaraan voor zover bekend geen bruikleenovereenkomst verbonden is. ,,Deze items zijn bij de overname van het museum gekocht door Hermsen of later door hem aangekocht of geschonken’’, verklaarde hij eerder.

Quote Er moet een nieuwe bestuurder komen die er alles aan gaat doen om de collectie bijeen te houden Mr. Herman Loonstein, Advocaat

Het voetbalmuseum sloot begin 2019 de deuren in Roosendaal, nadat het museum in Zeeland was geflopt. Hermsen, de eigenaar van het voormalige RBC-stadion in Roosendaal, kocht de inventaris op. De museale collectie - in beheer bij de Stichting Voetbal Totaal - nam hij in bruikleen over. Toen hij het museum noodgedwongen sloot, bleef hij met een deel van de spullen zitten. Die verkoopt hij via Eelsing op Marktplaats. De museale collectie ging terug naar Zeeland. ,,De stichting heeft een verklaring getekend waarin staat dat alle spullen terug zijn’’, zegt Eelsing.

Cultureel erfgoed

De strijd om de collectie is ingewikkeld, omdat er volgens de verkopers Hermsen en Eelsing geen sprake is van één collectie. De voetbaljournalisten zien dat anders. Alle items zijn volgens het drietal cultureel erfgoed dat in bruikleen aan het museum is toevertrouwd door oud-topvoetballers. De Stichting Voetbal Totaal had de gehele collectie bijeen moeten brengen, vinden zij.

Volledig scherm Oud-museumeigenaar Paul Hersmen toont overblijfselen uit de collectie van het voetbalmuseum. © peter van trijen/pix4profs

Volgens raadsman Loonstein zijn via Marktplaats items verkocht die toebehoren aan de collectie waarvoor de stichting verantwoordelijk is. ,,Er moet een nieuwe bestuurder komen die er alles aan gaat doen om de collectie bijeen te houden, zodat het publiek kennis kan nemen van de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Bijvoorbeeld via tijdelijke exposities.’’

De huidige bestuurder Jos Kouwer zegt zich niet aangesproken te voelen. ,,Verder ga ik niet vooruitlopen op de zitting.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.