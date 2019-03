Jeremy de Nooijer per direct naar kampioen van Litouwen

VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer is niet langer speler van Sheriff Tiraspol. De 26-jarige middenvelder uit Vlissingen heeft Moldavië achter zich gelaten en is neergestreken in Litouwen. De Nooijer heeft een contract tot het eind van dit kalenderjaar getekend bij FK Suduva Marijampole. Die club werd de afgelopen twee jaar landskampioen en speelde ook in de voorrondes van de Champions League en Europa League. De competitie in Litouwen loopt van maart tot en met november.

Voor de zoon van oud-prof Dennis de Nooijer, die zelf onlangs naar China vertrok, is FK Suduva zijn derde buitenlandse werkgever. Jeremy de Nooijer speelde eerder bij JVOZ en Sparta en vertrok in de zomer van 2015 naar Levski Sofia. Na twee seizoenen verruilde hij de Bulgaarse club voor Sheriff Tiraspol. Met die club werd hij in Moldavië twee keer landskampioen, maar kwam hij in zijn laatste seizoen weinig aan spelen toe.

De Nooijer, die ook international voor Curaçao is, komt nu bij een club terecht die in 2017 en 2018 de beste was in Litouwen. Marijampole is een industriestad in het zuiden van het land met een kleine 50.000 inwoners en ligt niet ver van de grens met Polen. De nieuwe competitie in Litouwen is net begonnen. FK Suduva won de eerste wedstrijd met 2-1 van Vilniaus Riteriai. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen FK Atlantas Klaipeda.

Belangrijkste concurrent

De belangrijkste concurrent in de strijd om het kampioenschap is meestal Zalgiris Vilnius. Bij die club speelt linksback Donovan Slijngard, die De Nooijer nog kent uit zijn tijd bij Sparta. FK Suduva won eind februari al de Litouwse Super Cup, door Zalgiris Vilnius met 2-0 te verslaan. In Europees verband kwam de club afgelopen zomer niet verder dan de voorronden. In de eerste voorronde van de Champions League werd Apoel Nicosia uitgeschakeld, in de tweede voorronde was FK Crvena Zvezda – het voormalige Rode Ster Belgrado – over twee duels te sterk.

FK Suduva kwam vervolgens in de derde kwalificatieronde van de Europa League terecht. Spartaks Jurmula uit Letland werd uitgeschakeld, maar de groepsfase van de Europa League bleek toch een brug te ver. De Schotse topclub Celtic was over twee duels te sterk. In Litouwen eindigde de heenwedstrijd in 1-1, de return in Glasgow leverde een 3-0-overwinning voor Celtic op. Als landskampioen mag de nieuwe ploeg van Jeremy de Nooijer in juli opnieuw meedoen aan de voorronde van de Champions League.